Уфимец застрелил жену и родного брата после того, как застал их за половым актом

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-04T09:49:43+03:00

Оба скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью

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Кровавая семейная драма разыгралась вчера, 3 ноября, поздним вечером. 54-летний уфимец в порыве ревности застрелил из охотничьего ружья свою жену и родного брата.

Как предварительно выяснили следователи, в пятницу 65-летний мужчина приехал в гости к своему родному брату и его 44-летней жене. В честь приезда дорогого родственника накрыли стол, выпили за здоровье. Веселье затянулось почти на сутки, а потом хозяин дома решил прилечь отдохнуть.

Каково же было удивление и возмущение мужчины, когда он проснулся и обнаружил брата и жену во время интимного процесса прямо в комнате дочери. Ослепленный яростью хозяин бросился в комнату, где хранил свой охотничий карабин «Сайга». Жена бросилась за ним, пытаясь объясниться, но выстрел разнес голову несчастной. Брат-разлучник под шумок попытался улизнуть, но пуля настигла его прямо у входной двери. Полученное ранение грудной клетки оказалось несовместимым с жизнью.

Сейчас на месте преступления работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сам стрелок уже задержан и дает показания.