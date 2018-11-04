В Башкирии прекращены поиски Рашита Шангареева

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-04T08:55:50+03:00

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Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» поздно ночью 4 ноября сообщили о том, что поиски пропавшего 78-летнего Рашита Шангареева из Туймазов прекращены. Мужчина найденным живым, в настоящий момент он находится с семьей. Подробности случившегося пока не разглашаются.

Напомним, что сообщение о пропаже пенсионера появилось вечером 3 ноября. В полицию обратились родственники, которые рассказали, что еще день назад Рашит Шангареев вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Мужчина в возрасте и нуждался в медицинской помощи, поэтому по тревоге к поискам подключились все неравнодушные.

К счастью, все завершилось благополучно.