2018-11-04T08:55:50+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски Рашита Шангареева

Об этом сообщили волонтеры
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» поздно ночью 4 ноября сообщили о том, что поиски пропавшего 78-летнего Рашита Шангареева из Туймазов прекращены. Мужчина найденным живым, в настоящий момент он находится с семьей. Подробности случившегося пока не разглашаются.

Напомним, что сообщение о пропаже пенсионера появилось вечером 3 ноября. В полицию обратились родственники, которые рассказали, что еще день назад Рашит Шангареев вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Мужчина в возрасте и нуждался в медицинской помощи, поэтому по тревоге к поискам подключились все неравнодушные.

К счастью, все завершилось благополучно.

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