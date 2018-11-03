2018-11-03T21:15:34+03:00
Происшествия

В центре Уфы восстановили горячее водоснабжение

Коммунальщики закончили работу на участке
Рустем АХУНОВ
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Рабочие восстановили подачу горячей водыРабочие восстановили подачу горячей воды
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В Кировском районе Уфы закончили ремонт тепломагистрали.

Напомним, что днем третьего ноября семь домов в центре Уфы оказались без горячей воды из-за рабочих, проводивших установку забора рядом с банком - они попросту пробили трубу.

На место немедленно выехали сотрудники коммунальной службы, которые перекрыли воду и начали устранять последствия инцидента. Через несколько часов рабочим удалось восстановить горячее водоснабжение.

Сейчас муниципальная компания устанавливает все обстоятельства инцидента. По всей видимости, подрядную компанию, устанавливавшую забор, ждут штрафные сакнции.

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