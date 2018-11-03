В центре Уфы восстановили горячее водоснабжение
Коммунальщики закончили работу на участке
Рабочие восстановили подачу горячей воды
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В Кировском районе Уфы закончили ремонт тепломагистрали.
Напомним, что днем третьего ноября семь домов в центре Уфы оказались без горячей воды из-за рабочих, проводивших установку забора рядом с банком - они попросту пробили трубу.
На место немедленно выехали сотрудники коммунальной службы, которые перекрыли воду и начали устранять последствия инцидента. Через несколько часов рабочим удалось восстановить горячее водоснабжение.
Сейчас муниципальная компания устанавливает все обстоятельства инцидента. По всей видимости, подрядную компанию, устанавливавшую забор, ждут штрафные сакнции.