В центре Уфы восстановили горячее водоснабжение

СЕГОДНЯ 21:15 2018-11-03T21:15:34+03:00

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В Кировском районе Уфы закончили ремонт тепломагистрали.

Напомним, что днем третьего ноября семь домов в центре Уфы оказались без горячей воды из-за рабочих, проводивших установку забора рядом с банком - они попросту пробили трубу.

На место немедленно выехали сотрудники коммунальной службы, которые перекрыли воду и начали устранять последствия инцидента. Через несколько часов рабочим удалось восстановить горячее водоснабжение.

Сейчас муниципальная компания устанавливает все обстоятельства инцидента. По всей видимости, подрядную компанию, устанавливавшую забор, ждут штрафные сакнции.