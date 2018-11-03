«Салават Юлаев» уступил нижегородскому «Торпедо»
Сегодня, третьего ноября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» в гостях уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:1.
Хозяева смогли открыть счет уже на девятой минуте матча. Буквально через минуту игроки «Торпедо» смогли успешно реализовать преимущество и увеличили отрыв уже до двух шайб. Единственную шайбу «юлаевцев» смог забить Владимир Жарков с передачи Артема Сергеева и Александра Кадейкина. Третью шайбу в ворота гостей хозяева отправили на 54 минуте встречи.
Любопытно, что на прошедший матч Николай Цулыгин вызвал из нефтекамского «Тороса» нападающего Егора Дубровского. Форвард занял место во второй игровой пятерке.
Еще больше материалов по теме: «Салават Юлаев - новости»