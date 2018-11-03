2018-11-03T20:12:49+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» уступил нижегородскому «Торпедо»

Уфимский клуб проигрывает уже третий раз подряд
Рустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» в гостях уступил «Торпедо» Фото: http://www.hctorpedo.ru/«Салават Юлаев» в гостях уступил «Торпедо» Фото: http://www.hctorpedo.ru/
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Сегодня, третьего ноября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» в гостях уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:1.

Хозяева смогли открыть счет уже на девятой минуте матча. Буквально через минуту игроки «Торпедо» смогли успешно реализовать преимущество и увеличили отрыв уже до двух шайб. Единственную шайбу «юлаевцев» смог забить Владимир Жарков с передачи Артема Сергеева и Александра Кадейкина. Третью шайбу в ворота гостей хозяева отправили на 54 минуте встречи.

Любопытно, что на прошедший матч Николай Цулыгин вызвал из нефтекамского «Тороса» нападающего Егора Дубровского. Форвард занял место во второй игровой пятерке.

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