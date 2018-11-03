2018-11-03T19:33:18+03:00
Общество

В Башкирии пропал 78-летний Рашит Шангареев

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 78-летнего Рашита Шангареева бьют тревогу: в минувшую пятницу, 2 ноября, пенсионер вышел из дома в Туймазах и пропал. По словам родственников, он может нуждаться в медицинской помощи, могут быть проблемы с памятью. В последний раз его видели около 17:00 на улице 70 лет Октября, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Сегодня родные Рашита Шангареева обратились в местную полицию с заявлением о его пропаже. Они просят всех неравнодушных жителей Башкирии оказать помощь в его поисках.

Приметы Рашита Шангареева: рост около 170 см, среднего телосложения, лысый, глаза серые.

В день пропажи был одет в короткую черно-синюю куртку с капюшоном, вязаный свитер, темные брюки, темно-синие кроссовки, на голове кепка.

Всех, кто видел Рашита Шангареева, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба связаться с его родными по телефонам: 8 9053500606 (Эльвира) или 8 9051804461 (Андрей).

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