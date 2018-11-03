В Уфе семь домов остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 18:47 2018-11-03T18:48:13+03:00

В Уфе жильцы семи домов остались без горячей воды

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В Кировском районе Уфы семь домов остались без горячей воды из-за рабочих, пробивших трубу.

Выяснилось, что группа строителей устанавливала забор перед одним из банков. По всей видимости, мужчины не удосужились посмотреть, как под местом работы проходят системы жизнеобеспечения. В итоге часть забора забили прямо в тепломагистраль. Началась утечка воды.

На место оперативно прибыли сотрудники коммунальной службы, которые перекрыли воду и начали чинить магистраль.

В итоге без горячей воды на несколько часов оказались жильцы семи многоквартирных домов.