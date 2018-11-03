В Уфе семь домов остались без горячей воды
Инцидент произошел в Кировском районе столицы
В Уфе жильцы семи домов остались без горячей воды
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В Кировском районе Уфы семь домов остались без горячей воды из-за рабочих, пробивших трубу.
Выяснилось, что группа строителей устанавливала забор перед одним из банков. По всей видимости, мужчины не удосужились посмотреть, как под местом работы проходят системы жизнеобеспечения. В итоге часть забора забили прямо в тепломагистраль. Началась утечка воды.
На место оперативно прибыли сотрудники коммунальной службы, которые перекрыли воду и начали чинить магистраль.
В итоге без горячей воды на несколько часов оказались жильцы семи многоквартирных домов.