Новые факты в деле изнасилования дознавательницы в Уфе: потерпевшая во время застолья подралась с подругой

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-03T18:44:40+03:00

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В истории с групповым изнасилованием девушки-дознавателя из Башкирии появился новый поворот. Издание «КП-Уфа» сообщает, что на пьяной вечеринке была еще одна девушка, которая подралась с пострадавшей.

Подробности стали известны только через два дня после самого инцидента. Оказалось, что в деле был пятый участник, который сейчас имеет статус свидетеля. Предположительно, девушка пришла на оргию вместе с пострадавшей дознавательницей. Источник уфимской «комсомолки» сообщил, что девушки были знакомы, и поссорились, по всей видимости, из-за одного из мужчин, присутствующих на вечернике.

- Девушек действительно было две, и они дрались за мужика, - сообщил источник.

Доподлинно неизвестно, из-за чего вторая участница пьяной вечеринки покинула помещение. Позже на теле ее подруги найдут следы биомтериалов одного из участников оргии. Примечательно, что супруга именно этого человека заявляла журналистам, что ее муж в ту злополучную ночь был дома.

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