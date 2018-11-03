2018-11-03T18:03:00+03:00
Общество

Радий Хабиров сохранит в Башкирии льготы на транспортный налог

Правительство республики подготовило соответствующий проект закона
Рустем АХУНОВ
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В правительстве Башкирии сохранят льготы на транспортный налог для ветеранов госслужбы и многодетных семейВ правительстве Башкирии сохранят льготы на транспортный налог для ветеранов госслужбы и многодетных семей
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров распорядился сохранить в республике льготы на транспортный налог.

По данным портала «Башинформ», правительство Башкирии подготовило законопроект, который освободит некоторые категории жителей республики от уплаты транспортного налога. Так, выплачивать его не будут многодетные семьи и ветераны госслужбы.

Владельцам транспортных средств с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил в льготе откажут – среди них будут автобусы, грузовики и водные транспортные средства. Помимо этого, правительство планирует увеличить ставку для владельцев транспорта с мощностью от 125 до 150 сил на пять рублей.

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