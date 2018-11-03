В Уфе загорелась квартира в многоэтажке, эвакуировали 18 человек
Инцидент случился на улице Кувыкина
В Уфе загорелась квартира в многоэтажке
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В Уфе на улице Кувыкина загорелась квартира в многоэтажном доме.
По данным МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчерской в 15:38 по уфимскому времени. На место немедленно выехали сотрудники спасательной службы.
Оказалось, что пожар начался в квартире на седьмом этаже. Пожарные срочно эвакуировали всех жителей седьмого и восьмого этажей. Инцидент ликвидировали уже через полчаса. Общая площадь пожара составила 13 «квадратов».
К сожалению, не обошлось без пострадавших – два парня 15 и 19 получили травмы кистей. Их госпитализировали в ожоговый центр.
Сейчас дознаватели выясняет, из-за чего начался пожар.