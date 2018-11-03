В Уфе загорелась квартира в многоэтажке, эвакуировали 18 человек

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-03T16:04:32+03:00

В Уфе загорелась квартира в многоэтажке

Изменить размер текста: A A

В Уфе на улице Кувыкина загорелась квартира в многоэтажном доме.

По данным МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчерской в 15:38 по уфимскому времени. На место немедленно выехали сотрудники спасательной службы.

Оказалось, что пожар начался в квартире на седьмом этаже. Пожарные срочно эвакуировали всех жителей седьмого и восьмого этажей. Инцидент ликвидировали уже через полчаса. Общая площадь пожара составила 13 «квадратов».

К сожалению, не обошлось без пострадавших – два парня 15 и 19 получили травмы кистей. Их госпитализировали в ожоговый центр.

Сейчас дознаватели выясняет, из-за чего начался пожар.