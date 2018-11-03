2018-11-03T14:38:22+03:00
Политика

Радий Хабиров: Общественность моментально будоражится на несправедливость

Глава Башкирии выступил перед депутатами
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров призвал депутатов быть ближе к народуРадий Хабиров призвал депутатов быть ближе к народу
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Врио руководителя Башкирии Радий Хабиров выступил с речью перед депутатами республиканского отделения правящей партии.

- Обратите внимание, как моментально будоражится общественность на несправедливость. Люди ее очень остро чувствуют, и нам с несправедливостью нужно бороться, - отметил Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул необходимость исполнения кремлевских «майских указов». В первую очередь, он выделил повышение продолжительности жизни и снижение уровня смертности

Затем Хабиров посоветовал своим однопартийцев быть ближе к народу, и использовать современные средства коммуникации.

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