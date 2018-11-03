Радий Хабиров: Общественность моментально будоражится на несправедливость
Глава Башкирии выступил перед депутатами
Радий Хабиров призвал депутатов быть ближе к народу
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Врио руководителя Башкирии Радий Хабиров выступил с речью перед депутатами республиканского отделения правящей партии.
- Обратите внимание, как моментально будоражится общественность на несправедливость. Люди ее очень остро чувствуют, и нам с несправедливостью нужно бороться, - отметил Хабиров.
Глава Башкирии подчеркнул необходимость исполнения кремлевских «майских указов». В первую очередь, он выделил повышение продолжительности жизни и снижение уровня смертности
Затем Хабиров посоветовал своим однопартийцев быть ближе к народу, и использовать современные средства коммуникации.