Радий Хабиров: Общественность моментально будоражится на несправедливость

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-03T14:38:22+03:00

Радий Хабиров призвал депутатов быть ближе к народу

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Врио руководителя Башкирии Радий Хабиров выступил с речью перед депутатами республиканского отделения правящей партии.

- Обратите внимание, как моментально будоражится общественность на несправедливость. Люди ее очень остро чувствуют, и нам с несправедливостью нужно бороться, - отметил Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул необходимость исполнения кремлевских «майских указов». В первую очередь, он выделил повышение продолжительности жизни и снижение уровня смертности

Затем Хабиров посоветовал своим однопартийцев быть ближе к народу, и использовать современные средства коммуникации.