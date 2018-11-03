Юрий Шевчук споет на берегу Персидского залива

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-03T14:11:37+03:00

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Сегодня вечером, 3 ноября, в ОАЭ (Дубае) завершается второй международный музыкальный фестиваль «PaRUS -2018, в котором приняли участие самые популярные российские исполнители - Григорий Лепс, Егор Крид, группа «Руки Вверх!» и многие другие. Хэдлайнером фестиваля стала легендарная рок-группа «ДДТ».

На берегах Персидского залива бессменный лидер группы Юрий Шевчук будет выступать впервые. Концерт пройдет на «The Event Arena» недавно отремонтированного курорта «Jumeiria Beach Hotel». С площадки открывается живописный вид на знаменитый отель «Burj Al Arab» («Парус»), где после выступления на 27 этаже, в банкетном зале «Al Falak» состоится after-party с участием музыкантов группы и специально приглашенных гостей, среди которых ожидается много представителей российского дипломатического корпуса.

Это и не удивительно, ведь рок-музыканты редко принимают участие в подобных фестивалях, где основную массу участников составляют поп-звезды. Впрочем, Шевчук не первый из российских рокеров, кто выступит на этой площадке под открытым небом - до него здесь уже отметилась другая знаменитая уфимка - Земфира, два года назад, открывшая в Эмиратах международную часть своего тура «Маленький человек».