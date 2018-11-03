Мне терять нечего: в Уфе пьяный водитель угрожал полицейским гранатой

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-03T13:56:26+03:00

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В Уфе сотрудники МВД задержали пьяного мужчину, угрожавшего им муляжом гранаты.

По данным полицейских, история началась с того, что мужчина за рулем BMW совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Информацию о случившемся передали в МВД. Вскоре гаишникам удалось обнаружить похожий автомобиль в северной части города.

Машину остановили, и предложили водителю пройти процедуру медосвидетельствование. Тогда мужчина достал предмет похожий на гранату и начал угрожать полицейским, заявляя, что ему «нечего терять». Воспользовавшись моментом, он попытался скрыться на своей машине. Полицейские организовали погоню.

Вскоре водителя вновь остановили, заблокировав автомобиль патрульными машинами. Полицейские отняли у него подозрительный предмет и повалили на землю. «Граната» оказалось муляжом. Помимо этого, в салоне иномарки автоинспекторы нашли пневматическую винтовку, еще один макет гранаты и электрошокер.

Сейчас силовики устанавливают, куда водитель спешил с таким арсеналом.