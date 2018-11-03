Башкирский дирижер Раушан Якупов выступит в Южной Корее
7 ноября за пульт филармонического оркестра южнокорейского Поханга встанет художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист республики Раушан Якупов. В программе фестиваля заявлены Третья сюита Чайковского, Концерт для трубы с оркестром французского композитора Робера Планеля и вокальная музыка. Партию солирующей трубы в произведении Планеля исполнит лауреат международных конкурсов, известный российский музыкант Дмитрий Локаленков.
- Музыка Планеля, продолжателя традиций Дебюсси и Равеля, широко известная в Европе, и, к сожалению, незнакомая в России. Потому счастлив освоить новый материал, - прокомментировал Раушан Якупов предстоящий концерт.