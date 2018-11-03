Башкирский дирижер Раушан Якупов выступит в Южной Корее

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-03T12:15:48+03:00

Главный дирижер Национального симфонического оркестра РБ Раушан Якупов примет участие в международном фестивале в Южной Корее Фото: Айбулат АКБУТИН

Концерт пройдет в рамках Третьего музыкального фестиваля «Форум межрегионального сотрудничества между Республикой Кореей и Россией».

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7 ноября за пульт филармонического оркестра южнокорейского Поханга встанет художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист республики Раушан Якупов. В программе фестиваля заявлены Третья сюита Чайковского, Концерт для трубы с оркестром французского композитора Робера Планеля и вокальная музыка. Партию солирующей трубы в произведении Планеля исполнит лауреат международных конкурсов, известный российский музыкант Дмитрий Локаленков.

- Музыка Планеля, продолжателя традиций Дебюсси и Равеля, широко известная в Европе, и, к сожалению, незнакомая в России. Потому счастлив освоить новый материал, - прокомментировал Раушан Якупов предстоящий концерт.