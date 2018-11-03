В Башкирии могут начать производить косметику

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-03T15:32:45+03:00

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Власти Башкирии планируют поддержать строительство в республике завода по производству косметических веществ.

Новое производство может появиться в Благовещенске. Помимо создания косметики, на заводе будут заниматься созданием текстильно-вспомогательных веществ.

Информацию о грядущей стройке озвучили на заседании правительства республики по поддержке инвестиционных проектов. Уже сейчас известно, что планируемый объем инвестиций составит порядка 944 миллионов рублей. Всего на предприятии будет создано порядка 140 рабочих мест. По данным инвестора строительства, сейчас на новое место трудоустроены 36 рабочих.