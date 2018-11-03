В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-03T11:54:49+03:00

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Завтра, четвертого ноября, на территории Башкирии объявляется штормовое предупреждение.

По данным МЧС Башкирии, скорость ветра в некоторых районах республики усилится до 20 метров в секунду. Помимо этого, возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах может образоваться гололедеца - водителям следует быть максимально внимальными и снизить скорость передвижения.

В период сильного ветра необходимо плотно закрывать все окна и двери в доме. Для обогрева слеудует использовать только исправные приборы. В МЧС напоминают, что нельзя оставлять обогревали включенными на долгое время.