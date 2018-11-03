Куда сходить в Уфе 3 ноября
В ТЕАТР
В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) сегодня можно посмотреть балет по мотивам знаменитой сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек», мировая премьера которого состоялась в прошлом сезоне. (6+)
Начало в 18.00
Цена билетов: 350 - 1100 руб.
В Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 62) покажут комедию положений «Гарнир по-французски» по пьесе французского драматурга Марка Камолетти. (16+)
Начало в 18.00
Цена билетов: 200 - 600 руб.
НА КОНЦЕРТ
В Городском дворце культуры (пр. Октября, 137) сегодня выступает знаменитый ансамбль «Голубые береты» - профессиональный творческий коллектив воздушно-десантных войск России. (12+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 800 - 1800 руб.
Любители национальной эстрады могут отправиться на концерт во Дворец молодежи (ул. 50-летия Октября, 21), где пройдет большой концерт звезд татарской эстрады. (6+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 500 - 1500 руб.
НА ВЫСТАВКУ
Центр современного искусства «Облака» (ул. Бакалинская ,3) сегодня присоединиться к всероссийской культурной акции «Ночь искусств», которая продлится до трех часов ночи. В программе: всевозможные перформансы, авторские инсталляции и выставки произведений современного искусства. (16+)
Начало в 19.00
Вход свободный