2018-11-03T10:21:05+03:00
Звезды

Куда сходить в Уфе 3 ноября

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером.
Мила КИЯН
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Балет по самой знаменитой сказке Аксакова – «Аленький цветочек» покажут в Башкирском театре оперы и балета. Фото: Марат МУЛЮКОВБалет по самой знаменитой сказке Аксакова – «Аленький цветочек» покажут в Башкирском театре оперы и балета. Фото: Марат МУЛЮКОВ
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В ТЕАТР

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) сегодня можно посмотреть балет по мотивам знаменитой сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек», мировая премьера которого состоялась в прошлом сезоне. (6+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 350 - 1100 руб.

В Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 62) покажут комедию положений «Гарнир по-французски» по пьесе французского драматурга Марка Камолетти. (16+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 600 руб.

НА КОНЦЕРТ

В Городском дворце культуры (пр. Октября, 137) сегодня выступает знаменитый ансамбль «Голубые береты» - профессиональный творческий коллектив воздушно-десантных войск России. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 800 - 1800 руб.

Любители национальной эстрады могут отправиться на концерт во Дворец молодежи (ул. 50-летия Октября, 21), где пройдет большой концерт звезд татарской эстрады. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 1500 руб.

НА ВЫСТАВКУ

Центр современного искусства «Облака» (ул. Бакалинская ,3) сегодня присоединиться к всероссийской культурной акции «Ночь искусств», которая продлится до трех часов ночи. В программе: всевозможные перформансы, авторские инсталляции и выставки произведений современного искусства. (16+)

Начало в 19.00

Вход свободный

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