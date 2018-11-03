В Башкирии водитель «Kia» врезался в дерево, двое погибли

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-03T09:50:18+03:00

В Башкирии в ДТП погибли два пассажира «Kia Cerato»

Изменить размер текста: A A

В Кушнаренковском районе Башкирии водитель «Kia» устроил аварию, в которой погибли два человека.

По данным ГИБДД республики, смертельное ДТП случилось на 1295 километре дороги Москва-Уфа. За рулем «Kia Cerato» находился 29-летний водитель из Уфы. По предварительной версии он не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Уже после это автомобиль перевернулся и на огромной скорости столкнулся с деревом.

В результате аварии погиб сам водитель и его 27-летний пассажир. Еще одного 21-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.