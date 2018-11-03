Уфимская журналистка Ульяна Тригубчак ответила на откровенный вопрос подписчика

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-03T10:41:53+03:00

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Уфимская спортивная журналистка Ульяна Тригубчак ответила на откровенный вопрос подписчика.

- Ульяна, почему у такой худой девушки такая большая грудь? – задался логичным вопросом один из тысяч подписчиков бывшей ice-girl «Салавата Юлаева».

Несмотря на поражение «юлаевцев» от московского «Спартака», Ульяна лаконично ответила на откровенный вопрос.

- Капусту люблю!

Напомним, что с 11 сезона КХЛ Ульяна больше не выходит на лед «Уфа-арены» во время перерывов. Сейчас девушка занимается спортивной жураналистикой - берет интервью и пишет послематчевые материалы.