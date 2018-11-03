Уфимская журналистка Ульяна Тригубчак ответила на откровенный вопрос подписчика
Девушка рассказала об особенностях питания
Ульяна Тригубчак ответила на откровенный вопрос подписчика Фото: https://instagram.com
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Уфимская спортивная журналистка Ульяна Тригубчак ответила на откровенный вопрос подписчика.
- Ульяна, почему у такой худой девушки такая большая грудь? – задался логичным вопросом один из тысяч подписчиков бывшей ice-girl «Салавата Юлаева».
Несмотря на поражение «юлаевцев» от московского «Спартака», Ульяна лаконично ответила на откровенный вопрос.
- Капусту люблю!
Напомним, что с 11 сезона КХЛ Ульяна больше не выходит на лед «Уфа-арены» во время перерывов. Сейчас девушка занимается спортивной жураналистикой - берет интервью и пишет послематчевые материалы.