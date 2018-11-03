2018-11-03T08:57:18+03:00
Звезды

Элвин Грей рассказал, какой он национальности

Артист ответил на давний вопрос фанатов
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Радик Юльякшин ответил, какой он национальностиРадик Юльякшин ответил, какой он национальности
Изменить размер текста:

Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин на большой пресс-конференции «Татар-информа» ответил, к какой национальности он себя относит.

Напомним, что артист в буквальном смысле этого слова живет на две столицы – Уфу и Казань. Соответственно, у фанатов из двух республик возник вопрос, к какой же национальности относит себя Радик.

- Я родился в Башкортостане. Мой язык башкирский, мой дух башкирский, - ответил на вопрос о выборе национальности в предстоящей переписи населения Юльякшин.

Впрочем, едва ли подобное откровение сможет сократить количество фанатов Юльякшина в соседней республике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уфимский блогер заступился за Динара Гильмутдинова
Башкирский дирижер Раушан Якупов выступит в Южной Корее
Пожар в однокомнатной квартире в Башкирии: один человек погиб, 20 эвакуировали
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
Уфимская журналистка Ульяна Тригубчак ответила на откровенный вопрос подписчика
Куда сходить в Уфе 3 ноября
В Башкирии водитель «Kia» врезался в дерево, двое погибли
Двое парней из Башкирии избили пенсионера табуретом и лопатой
УМСО-2018 соберет ведущих экспертов в области современных образовательных технологий
Зарплаты жителей Башкирии вырастут на шесть тысяч рублей
Шнур написал стихотворение о групповом изнасиловании в уфимской полиции
Константин Толкачев о скандале в МВД Башкирии: Нельзя мазать всех полицейских одной краской
Возле Конгресс-холла в Уфе временно закроют парковку
Жена подозреваемого в изнасиловании дознавательницы: «Результаты экспертизы не были озвучены»
Жительница Уфы 30 раз нарушила ПДД и чуть не лишилась автомобиля
В Башкирии употребляли наркотики на детской площадке
Уфимцам предлагают выбрать цвет общественного транспорта
В Башкирии в жутком ДТП погиб трехлетний ребенок
В Башкирии осудили няню, избивавшую младенца
Эдуарда Матвеева, подозреваемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе, арестовали на два месяца
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
Появилось видео доставки в зал суда подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских в Уфе
МЧС по Башкирии предупредило об опасных погодных условиях