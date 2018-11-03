Элвин Грей рассказал, какой он национальности
Артист ответил на давний вопрос фанатов
Радик Юльякшин ответил, какой он национальности
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Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин на большой пресс-конференции «Татар-информа» ответил, к какой национальности он себя относит.
Напомним, что артист в буквальном смысле этого слова живет на две столицы – Уфу и Казань. Соответственно, у фанатов из двух республик возник вопрос, к какой же национальности относит себя Радик.
- Я родился в Башкортостане. Мой язык башкирский, мой дух башкирский, - ответил на вопрос о выборе национальности в предстоящей переписи населения Юльякшин.
Впрочем, едва ли подобное откровение сможет сократить количество фанатов Юльякшина в соседней республике.