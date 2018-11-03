2018-11-03T08:02:26+03:00
Происшествия

Двое парней из Башкирии избили пенсионера табуретом и лопатой

Пострадавший скончался на месте
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии осудили двух парней, до смерти избивших пенсионераВ Башкирии осудили двух парней, до смерти избивших пенсионера
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В Ишимбайском районе Башкирии осудили двоих парней, до смерти избивших 63-летнего собутыльника.

Известно, что погибший пригласил нападавших для того, чтобы вместе выпить. Гости начали конфликтовать с мужчиной, а потом и вовсе принялись избивать пенсионера. Дошло до того, что изверги схватил табурет и лопату, и начали бить беспомощного мужчину подручными средствам. После этого душегубы бросили пострадавшего умирать,и скрылись с места происшествия. Вскоре их задержали.

Молодые люди свою вину не признавали, и просили провести суд присяжных. Однако коллегия из шести человек вину подсудимых признали. В итоге суд приговорил их к 10 и 12 годам заключения в колонии строгого режима.

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