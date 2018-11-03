2018-11-03T07:46:54+03:00
Общество

Зарплаты жителей Башкирии вырастут на шесть тысяч рублей

Статистику озвучили на заседании Курултая Башкирии
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии спрогнозировали рост уровня зарплатВ Башкирии спрогнозировали рост уровня зарплат
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Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков заявил, что к 2021 году средняя заработная плата в республике вырастет на шесть тысяч рублей.

Высказывание министр сделал во время заседания президиума Курултая Башкирии. По словам Новикова, за три года средняя зарплата подрастет с 32,8 до 38,6 тысячи рублей.

Помимо этого, экономику республику ожидают и другие позитивные изменения – индекс промышленного производства увеличится на 12%, прирост инвестиций поднимется на 5%, а совокупный прирост объема производства в сельском хозяйстве поднимется на 6%.

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