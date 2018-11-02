Шнур написал стихотворение о групповом изнасиловании в уфимской полиции

2 Нояб. 22:07 2018-11-02T22:07:46+03:00

Сегодня всех троих подозреваемых арестовали на два месяца

Музыкант возмутился ситуацией в традиционной себе манере.

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Лидер группировки «Ленинград» прокомментировал историю, которая произошла в ночь на 30 ноября в Уфе. Трое высокопоставленных руководителе МВД республики подозреваются в изнасиловании 23-летний девушки-дознавателя.

Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах. В выражениях артист не скромничал:

«Я глазам своим не верю.

Вот *** или капут.

Что за люди? Чисто звери,

Раз своих уже ***.

Их *** чужие дабы,

Жили б скованные страхом.

Начали пока что с бабы,

А потом всех будут ***.

В городах, да и в глубинке

Заменяют вставший уд

Полицейские дубинки,

Русский секс, как русский бунт.

Бесполезен, беспощаден,

Полувял он и ленив.

Кто-то выйдет, кто-то сядет,

Ничего не изменив».

Всех троих подозреваемых в групповом изнасиловании накануне уволили из органов. Сегодня в Кировском райсуде избрали меру пресечения подозреваемым. Матвеев, Яромчук и Галиев проведут в СИЗО ближайшие два месяца.

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