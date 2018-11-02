Шнур написал стихотворение о групповом изнасиловании в уфимской полиции
Лидер группировки «Ленинград» прокомментировал историю, которая произошла в ночь на 30 ноября в Уфе. Трое высокопоставленных руководителе МВД республики подозреваются в изнасиловании 23-летний девушки-дознавателя.
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах. В выражениях артист не скромничал:
«Я глазам своим не верю.
Вот *** или капут.
Что за люди? Чисто звери,
Раз своих уже ***.
Их *** чужие дабы,
Жили б скованные страхом.
Начали пока что с бабы,
А потом всех будут ***.
В городах, да и в глубинке
Заменяют вставший уд
Полицейские дубинки,
Русский секс, как русский бунт.
Бесполезен, беспощаден,
Полувял он и ленив.
Кто-то выйдет, кто-то сядет,
Ничего не изменив».
Всех троих подозреваемых в групповом изнасиловании накануне уволили из органов. Сегодня в Кировском райсуде избрали меру пресечения подозреваемым. Матвеев, Яромчук и Галиев проведут в СИЗО ближайшие два месяца.
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