В Башкирии употребляли наркотики на детской площадке
Неприятное действо заснял очевидец
В Башкирии дети баловались с бензином на игровой площадке
Изменить размер текста:
В Башкирии прохожий заснял ребят, употреблявших наркотики на детской площадке.
По словам автора видеоролика, действие происходит в одном из дворов в городе Салават. Судя по всему, дети не видят в своем поступке ничего плохого.
- На улице за домом по Карла Маркса, 4 девочки 9-11 валяются на траве и нюхают клей с мешочка. Разве это нормально? Они на ногах стоять не могут! – возмущается автор роликов.
Остается неизвестным, почему родители не объяснили школьницам, что подобные «развлечения» смертельно опасны для здоровья и жизни.
В Башкирии дети нюхали клей на игровой площадке.