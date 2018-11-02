2018-11-02T17:44:11+03:00
Происшествия

В Башкирии употребляли наркотики на детской площадке

Неприятное действо заснял очевидец
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии дети баловались с бензином на игровой площадкеВ Башкирии дети баловались с бензином на игровой площадке
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В Башкирии прохожий заснял ребят, употреблявших наркотики на детской площадке.

По словам автора видеоролика, действие происходит в одном из дворов в городе Салават. Судя по всему, дети не видят в своем поступке ничего плохого.

- На улице за домом по Карла Маркса, 4 девочки 9-11 валяются на траве и нюхают клей с мешочка. Разве это нормально? Они на ногах стоять не могут! – возмущается автор роликов.

Остается неизвестным, почему родители не объяснили школьницам, что подобные «развлечения» смертельно опасны для здоровья и жизни.

В Башкирии дети нюхали клей на игровой площадке.

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