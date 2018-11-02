Жительница Уфы 30 раз нарушила ПДД и чуть не лишилась автомобиля

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-02T17:48:07+03:00

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С жительницы Уфы взыскали 50 тысяч рублей штрафов за нарушение ПДД.

Как рассказали судебные приставы, девушка каталась по городу, игнорируя знаки. Камеры зафиксировали 30 случаев пренебрежения правилами дорожного движения, но ни одноного штрафа уфимка не оплатила. Сделала это она лишь тогда, когда приставы арестовали автомобиль «Skoda Rapid», оформленный, кстати, на ее маму. При этом женщина до последнего не знала о долгах дочери. Все вскрылось как раз ко дню рождения хозяйки машины.

Испугавшись, что иномарку пустят с молотка, девушка закрыла долг по штрафам. Арест с машины сразу сняли.