2018-11-02T18:49:58+03:00
Общество

Возле Конгресс-холла в Уфе временно закроют парковку

Неудобства связаны с празднованием Дня народного единства
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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4 ноября вся страна будет отмечать День народного единства. По случаю праздника на площади им. Салавата Юлаева в Уфе устроят концерт. На время подготовки площадки и самих гуляний парковку у Конгресс-холла закроют. Искать стоянку в других местах придется с 6 часов вечера 3 ноября до 8 часов вечера 4 ноября.

В мэрии Уфы пояснили, что делается это в том числе для безопасности зрителей.

Сам праздник на площади начнется в воскресенье в 11 утра.

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