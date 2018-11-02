Возле Конгресс-холла в Уфе временно закроют парковку

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-02T18:49:58+03:00

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4 ноября вся страна будет отмечать День народного единства. По случаю праздника на площади им. Салавата Юлаева в Уфе устроят концерт. На время подготовки площадки и самих гуляний парковку у Конгресс-холла закроют. Искать стоянку в других местах придется с 6 часов вечера 3 ноября до 8 часов вечера 4 ноября.

В мэрии Уфы пояснили, что делается это в том числе для безопасности зрителей.

Сам праздник на площади начнется в воскресенье в 11 утра.