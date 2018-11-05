В Башкирии 17-летнему студенту-наркодилеру ужесточили приговор
Вместо условного срока парень получил реальный
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Верховный суд Башкирии ужесточил приговор 17-летнему учащемуся колледжа.
Парень был осужден за продажу крупной партии наркотиков. Он сбыл ее через «закладки», сообщая покупателям координаты капсул с помощью мессенджеров. Когда студента задержали, при нем обнаружилось 17 г наркотиков.
Первоначально суд Учалинского района дал ему условный срок, но прокурор остался недоволен мягким приговором. Дело рассмотрел Верховный суд.
- Он приговорил осуждённого к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии, - пояснили в пресс-службе прокуратуры республики.