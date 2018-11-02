2018-11-02T16:56:06+03:00
Общество

Уфимцам предлагают выбрать цвет общественного транспорта

Палитра предсказуемая: зеленый, синий и белый
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомтранс РБФото: госкомтранс РБ
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Жителям Уфы предлагают самостоятельно выбрать цвета для общественного транспорта.

В Госкомтрансе республики разработали несколько вариантов оформления автобусов, троллейбусов и трамваев. Все они вдохновлены цветами башкирского флага, поэтому в разных пропорциях сочетают белый, голубой, синий и зеленый.

Голосование проходит на сайте "Башинформ". Пока лидирует вариант с триколором, а более сдержанные дизайнерские идеи проигрывают с большим отрывом.

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