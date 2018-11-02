Уфимцам предлагают выбрать цвет общественного транспорта
Палитра предсказуемая: зеленый, синий и белый
Фото: госкомтранс РБ
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Жителям Уфы предлагают самостоятельно выбрать цвета для общественного транспорта.
В Госкомтрансе республики разработали несколько вариантов оформления автобусов, троллейбусов и трамваев. Все они вдохновлены цветами башкирского флага, поэтому в разных пропорциях сочетают белый, голубой, синий и зеленый.
Голосование проходит на сайте "Башинформ". Пока лидирует вариант с триколором, а более сдержанные дизайнерские идеи проигрывают с большим отрывом.