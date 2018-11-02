В Башкирии в жутком ДТП погиб трехлетний ребенок
Сегодня днем, 2 ноября, на дороге Стерлитамак – Салават произошла жуткая авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, произошло столкновение «ZAZ Chance» и «Ford Focus».
По предварительной информации, за рулем «ZAZ Chance» ехал 24-летний мужчина. В салоне автомобиля находился трехлетний мальчик. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу.
Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, которые уже работают на месте.
Напомним, ранее МЧС по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий. С сегодняшнего вечера и вплоть до 20:00 завтрашнего дня на дорогах республики прогнозируется гололедица и туман.