В Башкирии в жутком ДТП погиб трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-02T16:06:17+03:00

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Сегодня днем, 2 ноября, на дороге Стерлитамак – Салават произошла жуткая авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, произошло столкновение «ZAZ Chance» и «Ford Focus».

По предварительной информации, за рулем «ZAZ Chance» ехал 24-летний мужчина. В салоне автомобиля находился трехлетний мальчик. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу.

Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, которые уже работают на месте.

Напомним, ранее МЧС по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий. С сегодняшнего вечера и вплоть до 20:00 завтрашнего дня на дорогах республики прогнозируется гололедица и туман.