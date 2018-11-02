2018-11-02T14:43:06+03:00
Происшествия

Эдуарда Матвеева, подозреваемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе, арестовали на два месяца

Меру пресечения избрал Кировский районный суд
Павел КРАЙНОВ
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Фото: стопкадр видеосъемки из здания судаФото: стопкадр видеосъемки из здания суда
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Одному из подозреваемых по громкому делу в башкирской полиции, Эдуарду Матвееву, сегодня избрали меру пресечения. Кировский районный суд вынес решение – 51-летнего начальника Уфимского районного отдела полиции заключили под стражу на два месяца. Об этом из здания суда сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Уфа» Рустем Ахунов.

На данный момент заседания по скандальному делу продолжаются. Пока решение о взятии под стражу в отношении Павла Яромчука и Салавата Галиева не вынесено. Вскоре суд определит и их судьбу.

В Уфе троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, доставили в суд.

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