Эдуарда Матвеева, подозреваемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе, арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-02T14:43:06+03:00

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Одному из подозреваемых по громкому делу в башкирской полиции, Эдуарду Матвееву, сегодня избрали меру пресечения. Кировский районный суд вынес решение – 51-летнего начальника Уфимского районного отдела полиции заключили под стражу на два месяца. Об этом из здания суда сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Уфа» Рустем Ахунов.

На данный момент заседания по скандальному делу продолжаются. Пока решение о взятии под стражу в отношении Павла Яромчука и Салавата Галиева не вынесено. Вскоре суд определит и их судьбу.