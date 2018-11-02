Появились результаты ДНК-экспертизы дознавательницы из Уфы, изнасилованной в отделе полиции

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-02T12:54:46+03:00

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Стали известны результаты биоэкспертизы по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы Уфимского районного отдела МВД по Башкирии.

Как сообщает портал ГорОбзор.ру со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, факт насильственных действий сексуального характера подтвердился. Кроме того, в ходе исследования, были обнаружены следы ДНК начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука.

В беседе с ГорОбзор.ру сотрудник правоохранительных органов отметил, что в тот роковой вечер 23-летнюю Гузель С., якобы, пришла в кабинет к начальницу отдела миграции вместе с коллегой, которая сейчас проходит свидетелем по громкому делу.

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