МЧС по Башкирии предупредило об опасных погодных условиях

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-02T13:40:34+03:00

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МЧС по Башкирии объявило о резком ухудшении погодных условий. По данным Башгидрометцентра, с 20:00 2 ноября до 20:00 3 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, ночью дождь со снегом. В некоторых районах республики прогнозируется слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем потеплеет до 0,+5° градусов.

В этой связи экстренное ведомство предупреждает жителей Башкирии об опасных погодных явлениях и напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в условиях гололедицы, отмечают в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В этих условиях водителям следует быть максимально внимательными на дорогах.

- Притормаживайте заранее, перед поворотом или остановкой. Дистанция до стоящего впереди автомобиля должна быть в 2–3 раза больше чем обычно, - поясняют в пресс-службе МВД по Башкирии.