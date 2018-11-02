2018-11-02T12:04:21+03:00
Недвижимость

В Уфе накажут виновных в коммунальной аварии в микрорайоне Колгуевский

Рабочие слили из системы теплоснабжения 60 тонн воды
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Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛенцФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за халатности рабочих в уфимском микрорайоне Колгуевский накануне без горячей воды остались 26 многоквартирных домов. Многие жители тогда жаловались и на холодные батареи. Чтобы восстановить систему теплоснабжения специалистам МУП УИС понадобилось 6 часов.

Спустя некоторое время выяснилось, что проблемы возникли из-за того, что кто-то слил из системы 60 тонн воды. Оказалось, что рабочие, проводившие ремонтные работы, открыли запорный вентиль и допустили опорожнение системы.

Сейчас МУП УИС составило соответствующий акт, он булл направлен в адрес руководителей объекта. Виновники коммунальной аварии будут наказаны.

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