2018-11-04T06:05:37+03:00
Общество

35-летняя уфимка, у которой нашли рак на пятом месяце беременности, выздоровела

На этой неделе Анастасия Берестова даже вышла на работу
Эльвина АПАРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Этой весной у 35-летней уфимки Анастасии Берестовой нашли рак шейки матки, сразу вторую стадию. Тогда cупруги попросили помощи у неравнодушных – открыли сбор средств на лечение. На днях ее супруг Сергей сообщил радостную новость – Анастасии стало лучше.

- Жена прошла несколько курсов химиотерапии, также излучение. Представляете, ей стало лучше. Она даже на работу на этой неделе вышла, говорит, не хочу дома сидеть, - говорит мужчина. – Все лечение проходили в Уфе. В декабре снова будем сдавать анализы на наличие метастаз. Надеюсь, Настя поборола болезнь.

Сергей поблагодарил всех неравнодушных, кто помогал собирать деньги на лечение и реабилитацию.

Напомним, что у женщины нашли рак на пятом месяце беременности. 10 лет супруги пытались завести ребенка, но из-за проблем с органами малого таза у девушки не получалось забеременеть. И лишь в текущем году с помощью искусственного оплодотворения Анастасия увидела на тесте две полоски. Счастью будущих родителей не было предела, пока врачи на пятом месяце беременности не сообщили страшную новость: «У вас третья стадия рака шейки матки». Долгожданную беременность пришлось прервать.

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