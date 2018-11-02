В Башкирии осудили няню, избивавшую младенца

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-02T15:04:28+03:00

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Верховный суд Башкирии поставил точку в скандальном деле с избиением младенца его няней. Громкий скандал разразился в конце прошлого года Стерлитамаке. И вот, обвиняемая в истязании 8-месячного ребенка получила заслуженное наказание.

В суде было установлено, что в один из декабрьских дней 2017 года родители малыша обнаружили у него на теле гематомы. Обеспокоенная мама установила в комнате видеокамеру.

- Просмотр видеозаписи подтвердил неоднократное нанесение ребенку побоев в течение дня. Так женщина, разозлившись на плач малыша, наносила ему удары, шлепки по голове и телу, вдавливала лицо в подушку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Позднее женщина увидела истязание своего ребенка в режиме «онлайн», прибежала домой и вызвала полицию.

Верховный суд Башкирии приговорил няню к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и взыскал в пользу родителей ребенка 200 тысяч рублей.