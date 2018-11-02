2018-11-02T15:04:28+03:00
Общество

В Башкирии осудили няню, избивавшую младенца

Приговор Верховного суда вступил в законную силу
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: cityopen.ruФото: cityopen.ru
Изменить размер текста:

Верховный суд Башкирии поставил точку в скандальном деле с избиением младенца его няней. Громкий скандал разразился в конце прошлого года Стерлитамаке. И вот, обвиняемая в истязании 8-месячного ребенка получила заслуженное наказание.

В суде было установлено, что в один из декабрьских дней 2017 года родители малыша обнаружили у него на теле гематомы. Обеспокоенная мама установила в комнате видеокамеру.

- Просмотр видеозаписи подтвердил неоднократное нанесение ребенку побоев в течение дня. Так женщина, разозлившись на плач малыша, наносила ему удары, шлепки по голове и телу, вдавливала лицо в подушку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Позднее женщина увидела истязание своего ребенка в режиме «онлайн», прибежала домой и вызвала полицию.

Верховный суд Башкирии приговорил няню к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и взыскал в пользу родителей ребенка 200 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уфимцам предлагают выбрать цвет общественного транспорта
В Башкирии в жутком ДТП погиб трехлетний ребенок
Эдуарда Матвеева, подозреваемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе, арестовали на два месяца
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
Появилось видео доставки в зал суда подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских в Уфе
МЧС по Башкирии предупредило об опасных погодных условиях
Появились результаты ДНК-экспертизы дознавательницы из Уфы, изнасилованной в отделе полиции
В Уфе накажут виновных в коммунальной аварии в микрорайоне Колгуевский
В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в нападении на девочку-подростка
Вице-мэр Уфы по строительству Артур Хромец подал в отставку
«Дом.ru» запускает мультиплатформенное ТВ «Дом.ru MOVIX»
Житель Башкирии задержали «продавца» военных билетов
В Уфе приводят в порядок лесополосу вдоль трассы в аэропорт
Сушите весла: в Башкирии закрывают навигацию
Уфимка чудом выжила в массовом ДТП с автобусом
В уфимский многоэтажке произошел хлопок газа
В Уфе обыскали дома начальников, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя
В ноябре жители Башкирии смогут увидеть звездопад
«Я верю своему мужу»: супруга полицейского, подозреваемого в изнасиловании коллеги дала интервью
В Москве наградили школьницу из Башкирии, которая спасла друга из ледяной воды
В Башкирии двое мужчин избили и ограбили непрошеного гостя
На улицы Уфы вернули троллейбусный маршрут №20
Девушка-дознаватель из Уфы пришла в кабинет к насильникам-полицейским не одна
Жительница Башкирии зарезала своего 30-летнего сына
В Башкирии ожидается сильный ветер и снег с дождем – МЧС
Следком Башкирии проверит информацию о приставаниях в уфимском колледже