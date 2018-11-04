Экскурсии окончены: в Уфе отменили популярные маршруты

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-04T17:54:00+03:00

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В столице Башкирии снова наблюдается транспортный коллапс. Виной тому – отмена некоторых нелегальных маршрутов, которые были оформлены как экскурсионные.

Так, в Уфе больше не ездят такие популярные маршруты, как №51, №51а. Чтобы они снова выехали на дорогу, им нужно легализоваться. Конкурс пройдет уже в этом ноябре.

В автобусах «Башавтотранспорта» происходит настоящая давка.

- Вышла пораньше сегодня, за час до рабочего дня. В итоге проехали три 290-ых маршрута, все битком. За ними «272» также полные и большой 74-ой, также забитый. Такси я тоже не смогла дождаться, говорят, свободных машин нет, ждите. Троллейбусов №9 нет. Как ездить в УМПО к 7:50? - возмущается уфимка, которая попыталась уехать на работу в семь утра.

Такая проблема наблюдается не только утром. В социальных сетях появилась фотография забитого «Башавтотранса», которая сделана не в час-пик, в 10:38.

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- Мало того, что в автобусе даже встать негде, так еще и кондуктора нет! Приходится через переднюю дверь выходить, по всему автобусу идти, - возмущается Татьяна Ж.

Автомобилисты, в свою очередь, возмущаются поведением «ПАЗиководов».

- Опять гонки устраивают! Война на остановках, борьба настоящая, подрезают, по левой полосе гоняют. Как было хорошо без них, пустой город без пробок, - говорит Иван.

Напомним, что 1 декабря ответственные чиновники должны отчитаться перед Радием Хабировым по факту изменений на рынке пассажирских перевозок в Уфе.