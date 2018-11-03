Уфимский блогер заступился за Динара Гильмутдинова

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-03T12:40:34+03:00

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На одном из оперативных совещаний в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров остро высказался в сторону руководства ГИБДД. Хабиров был в шоке от смертности на дорогах региона.

Комментаторы разделились на два лагеря – кто-то считал, что Гильмутдинов действительно засиделся на своем месте, а кто-то заступился за него, в том числе и уфимский блогер Владимир Кобзев.

- Когда у вас последний раз вымогали деньги? Забыли? А я вам напомню.

Не так много времени прошло, каких то лет десять всего. Как сейчас помню фразу ГАИшников «Что будем делать, Владимир Юрьевич? Как будем решать проблему?». Когда все это закончилось? Да как Гильмутдинов переловил «оборотней в погонах», так и закончилось. Когда верхушка перестала отмазывать попавшихся на взятках, тогда и закончилось.

Отметим, что Динар Гильмутдинов всегда открыт к народу – он активно ведет свою страницу в «Инстаграм», взаимодействует со СМИ, проводит прямые эфиры.