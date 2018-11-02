В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в нападении на девочку-подростка

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-02T11:04:58+03:00

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Накануне сотрудники полиции в Сибае задержали подозреваемого в нападении на 15-летнюю девочку-подростка. Мужчину разыскивали почти неделю, приметы предполагаемого насильника распространялись через соцсети.

Вопиющий случай произошел рано утром 27 октября в сибайском парке Маяковского. Юная школьница направлялась на учебу, когда на нее напал неизвестный. Сотрудники правоохранительных органов составили фоторобот, а спустя неделю подозреваемый был задержан.

- Сотрудниками уголовного розыска, совместно со следственным комитетом России установлен и задержан подозреваемый в совершении несовершеннолетней. Им оказался ранее судимый местный житель. В настоящее время он арестован. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативное сопровождение ранее возбужденного уголовного дела, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.