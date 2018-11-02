Житель Башкирии задержали «продавца» военных билетов

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-02T09:34:15+03:00

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В прошлом месяце в Башкирии произошла необычная история. Житель республики обнаружил в интернете объявление о том, что некий молодой человек может «отмазать» от службы в армии любого желающего. Услуги по получению военного билета по фиктивным основаниям он оценил в 100 тысяч рублей. Недолго думая, потенциальный клиент связался с продавцом и выяснил, что у того, якобы, есть связи в военкомате по Чишминскому району республики.

Далее события стали развиваться по необычному сценарию. Призывник сообщил об объявлении в полицию. После передачи денег «продавца» задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.