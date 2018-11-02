2018-11-02T06:48:44+03:00
Происшествия

Уфимка чудом выжила в массовом ДТП с автобусом

Четыре автомобиля столкнулись на улице Вологодской.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Вчера, 1 ноября, на улице Вологодской в Уфе произошло серьезное ДТП. Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, около шести вечера столкнулись «девятка», автобус «Нефаз», «Дэу Нексия» и «Ниссан Мурано».

После аварии «Нексия» превратилась в груду металла. Очевидцы тут же кинулись помогать пострадавшим, на место подоспели и экстренные службы. Из покореженного автомобиля извлекли 36-летнюю женщину, которую с травмами доставили в больницу.

«Подробности аварии уточняются», - написал в своем блоге Динар Гильмутдинов.

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