2018-11-02T06:42:48+03:00
Происшествия

В уфимский многоэтажке произошел хлопок газа

К счастью, никто не пострадал.
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 1 ноября, жители дома №30 по улице Первомайской услышали звук взрыва. Встревоженные жильцы повыбегали из своих квартир, но, к счастью, эвакуация не понадобилась. В одной из квартир произошел хлопок газа из-за неперекрытой духовки.

В результате инцидента никто не пострадал.

- Объем газа был незначительным, хозяйка отделалась испугом, - сообщает на своем сайте уфимская мэрия.

На место аварии тут же прибыли экстренные службы. В настоящий момент опасность утечки газа устранена. Представители администрации обратились к горожанам с просьбой внимательнее относиться к газовым приборам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24