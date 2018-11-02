В уфимский многоэтажке произошел хлопок газа

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-02T06:42:48+03:00

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Вчера, 1 ноября, жители дома №30 по улице Первомайской услышали звук взрыва. Встревоженные жильцы повыбегали из своих квартир, но, к счастью, эвакуация не понадобилась. В одной из квартир произошел хлопок газа из-за неперекрытой духовки.

В результате инцидента никто не пострадал.

- Объем газа был незначительным, хозяйка отделалась испугом, - сообщает на своем сайте уфимская мэрия.

На место аварии тут же прибыли экстренные службы. В настоящий момент опасность утечки газа устранена. Представители администрации обратились к горожанам с просьбой внимательнее относиться к газовым приборам.