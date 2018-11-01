2018-11-01T20:18:36+03:00
Происшествия

«Я верю своему мужу»: супруга полицейского, подозреваемого в изнасиловании коллеги дала интервью

Женщина уверяет, что в ту роковую ночь муж находился дома
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: скрин видео ГТРК "Башкортостан"Фото: скрин видео ГТРК "Башкортостан"
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Как и ожидалось, родственники подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя офицеров отказываются верить в официальную версию событий. Как заявила супруга одного из ГТРК «Башкортостан», ее муж попросту не способен на такой мерзкий и недостойный поступок

- Тяжело это принять, особенно, когда у тебя дети маленькие. Я в это не поверила, я верю своему мужу, - говорит женщина. - Он очень отзывчивый, положительный человек. За все время его службы все коллеги отзывались о нем только с лучшей стороны.

Напомним, что вопиющий случай произошел в ночь на 31 октября. 23-летняя девушка-дознаватель подверглась насилию от своего начальника и его товарищей. В тот день стражи порядка выпивали в кабинете и пригласили к себе коллегу.

По подозрению в изнасиловании задержаны 51-летний начальник УВД по Уфимскому району, 50-летний начальник УВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району республики. Завтра, 2 ноября, в Кировском районном суде им выберут меру пресечения.

Также стало известно, что все три «доблестных» офицера уже уволены из органов за «совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Такое бескомпромиссное решение принял министр внутренних дел по Башкирии, генерал-майор полиции Роман Деев.

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