На улицы Уфы вернули троллейбусный маршрут №20
Правда, пока на нем работают лишь четыре троллейбуса
Фото: администрация Уфы
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С 1 ноября на улицы Уфы вновь вышли троллейбусы маршрута № 20. Они будут курсировать между Сипайлово и Зеленой рощей.
Этого маршрута не было почти десять лет, с 2009 года. Его тогда закрыли из-за строительства путепровода, да так и не вернули. Теперь же это сделали для улучшения транспортной ситуации в городе.
В администрации города пояснили, что электротранспорт будет двигаться по маршруту «ДЮЦ «Салям» – «Белореченский», через улицы Гагарина, Сипайловскую, Менделеева, Степана Кувыкина и Авроры.
Отметим, что пока на линии лишь четыре троллейбуса.