На улицы Уфы вернули троллейбусный маршрут №20

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-01T17:15:57+03:00

Правда, пока на нем работают лишь четыре троллейбуса

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С 1 ноября на улицы Уфы вновь вышли троллейбусы маршрута № 20. Они будут курсировать между Сипайлово и Зеленой рощей.

Этого маршрута не было почти десять лет, с 2009 года. Его тогда закрыли из-за строительства путепровода, да так и не вернули. Теперь же это сделали для улучшения транспортной ситуации в городе.

В администрации города пояснили, что электротранспорт будет двигаться по маршруту «ДЮЦ «Салям» – «Белореченский», через улицы Гагарина, Сипайловскую, Менделеева, Степана Кувыкина и Авроры.

Отметим, что пока на линии лишь четыре троллейбуса.