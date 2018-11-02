2018-11-02T08:36:24+03:00
Общество

В Уфе приводят в порядок лесополосу вдоль трассы в аэропорт

Здесь убирают мусор и спиливают старые деревья
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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Службы города начали приводить в порядок обочины трассы "Уфа-Аэропорт". Именно по этой магистрали гости въезжают в столицу Башкирии, поэтому важно содержать ее в надлежащем виде.

Вчера, 31 октября, коммунальные службы собирали мусор, убирали старые деревья и прореживали кустарники напротив ТЦ МЕГА и в ближайшей лесополосе. Территория довольно обширная, поэтому за один день очистить ее не удалось.

- В ближайшее время работы будут завершены, - заверили в администрации города.

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