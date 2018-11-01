В Башкирии двое мужчин избили и ограбили непрошеного гостя

СЕГОДНЯ 18:57 2018-11-01T18:57:23+03:00

Тот ломился к ним домой, не давая спать

Изменить размер текста: A A

В полицию Стерлитамака на днях пришел 30-летний мужчина. Он заявил, что стал жертвой нападения. В подъезде многоэтажки его избили и ограбили. Виновных удалось быстро задержать.

30-летний житель Мелеуза и 29-летний местный житель имели ранее проблемы с законом и сразу привлекли внимание полиции. Однако они изложили свою версию событий. Оказалось, что с пострадавшим рецидивисты раньше выпивали.

В день нападения тот явился к ним без спроса и стал колотить в дверь, мешая им спать. В итоге приятель хозяина вышел и избил непрошеного гостя, а затем мужчины забрали его личные вещи.

- Похищенное имущество изъято. В скором времени по отношению к задержанным будет принято процессуальное решение, - рассказала Дарина Горчакова, сотрудник УМВД России по Стерлитамаку.