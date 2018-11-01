2018-11-01T19:39:16+03:00
Общество

В Москве наградили школьницу из Башкирии, которая спасла друга из ледяной воды

Девочка получила награду из рук бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: council.gov.ruФото: council.gov.ru
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Сегодня, 1 ноября, в Совете Федерации вручали награды юным героям. В этом году к наградам было представлено 250 детей из 68 субъектов страны, в том числе и семиклассница из Стерлитамака Камилла Т. Награду она получила из рук бывшего мэра Уфы, а ныне сенатора от Башкирии Ирека Ялалова.

Весной девочка спасла от гибели одноклассника. Ребята гуляли по берегу реки Стерля и кормили птиц.

- Там был лед, и он провалился. Я очень сильно напугалась – мне не ничего не оставалась, кроме как помочь ему вылезти. Начала кричать и вытащила из воды за портфель на берег, - рассказала потом Камилла.

За свою отвагу 13-летняя девочка уже получили награду от МЧС Башкирии. Ей вручили благодарственное письмо «За смелость и решительность, проявленные во время спасения утопающего».

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