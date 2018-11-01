2018-11-01T14:43:28+03:00
Общество

В Башкирии ожидается сильный ветер и снег с дождем – МЧС

Жителям республики советуют переждать непогоду дома
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирию возвращается скверная погода. МЧС по республике предупреждает население о сильном ветре. Завтра, 2 ноября, его порывы будут около 8-13 м/с, в отдельных районах они могут достигать 15-20 метров в секунду. Компанию ветру составят дождь и снег, которые пройдут в отдельных районах республики. Под утро на дорогах может наблюдаться слабый гололёд, так что самое время менять резину.

- Температура воздуха ночью -2, -7°, днем 0, +5°, - уточнили синоптики.

При сильном ветре жителям региона советуют не покидать здания и не оставлять без присмотра детей.

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