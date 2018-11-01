2018-11-01T14:01:04+03:00
Происшествия

Следком Башкирии проверит информацию о приставаниях в уфимском колледже

Еще две девушки обвинили педагога в развратных действиях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В деле о домогательствах преподавателя уфимского колледжа к студенткам появились новые подробности. По данным регионального Следкома, еще две бывшие студентки техникума заявили в полицию о приставаниях педагога. Таким образом, число предполагаемых потерпевших возросло до четырех.

Следователи намерены опросить не только обе стороны, но и других студентов, а также коллег мужчины.

Ранее, напомним, две студентки 15-ти и 16-ти лет рассказали, что сотрудник учебного заведения позвал девушек домой для сдачи зачета, предложил выпить, а потом стал приставать. Родители девушек написали заявление в полицию.

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