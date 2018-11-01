2018-11-01T12:40:05+03:00
Происшествия

Завтра в Уфе изберут меру пресечения полицейским-насильникам

Ходатайство будет рассмотрено в Кировском районном суде
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
..
Изменить размер текста:

В Кировском районном суде завтра, 2 ноября, будет рассмотрено ходатайство следственных органов об аресте трех полицейских, которых обвиняют в изнасиловании своей 23-летней коллеги. Время пока уточняется, сообщили в следкоме.

Напомним, что вопиющий случай произошел в ночь на 30 октября. 23-летняя девушка-дознаватель подверглась насилию от своего начальника и его товарищей. В тот день стражи порядка выпивали в кабинете и пригласили к себе коллегу.

По подозрению в изнасиловании арестованы 51-летний начальник УВД по Уфимскому району, 50-летний начальник УВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Изнасилованная полицейскими в Уфе 23-летняя дознаватель ранее уже оказывалась в центре громкого скандала

Из-за неприятной истории пришлось уволиться одному из курсантов школы МВД (подробнее)

Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу

В Уфу экстренно выехала группа следователей из главка (подробнее)

Дознавательницу, изнасилованную тремя полицейскими, еще в школе МВД прозвали Шурыгиной в погонах

Новые подробности инцидента в уфимской полиции (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии ожидается сильный ветер и снег с дождем – МЧС
Следком Башкирии проверит информацию о приставаниях в уфимском колледже
В Уфе сотрудница ювелирного магазина присвоила украшения на 3 млн рублей
В Башкирии 36-летняя женщина погибла под колесами «Фольксвагена»
В Китае хотят построить «Башкирский аул»
В Башкирии столкнулись «Хонда» и ВАЗ-2114, есть погибший
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московским «Спартаком»
В Уфе проходят очные ставки участников изнасилования дознавателя
Стало известно о состоянии 23-летней уфимки, которая подверглась насилию со стороны коллег-полицейских
Жителей Башкирии в ноябре ждут три выходных дня подряд
Изнасиловавшие 23-летнюю девушку полицейские отмечали возвращение в Уфу бывшего шефа
Радий Хабиров внес в Курултай проект закона о бюджете
Пострадавшей девушке-дознавателю из Уфы окажут психологическую помощь
Житель Башкирии лишился на работе глаза, проигнорировав технику безопасности
ДТП в Башкирии унесло жизнь 4-летнего ребенка
Из-за холодов на всех мостах Уфы ограничили скорость
В уфимском аэропорту с помощью подъемного крана «эвакуировали» самолет
В Уфе продолжат строительство мечети «Ар-Рахим»
Жительница Башкирии убила мужа вместе с сожителем своей дочери
Волонтеры Уфы выйдут искать 61-летнюю Людмилу Саитгалееву
В Уфе прекращены поиски 20-летнего Александра Федяева