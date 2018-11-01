Завтра в Уфе изберут меру пресечения полицейским-насильникам

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-01T12:40:05+03:00

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В Кировском районном суде завтра, 2 ноября, будет рассмотрено ходатайство следственных органов об аресте трех полицейских, которых обвиняют в изнасиловании своей 23-летней коллеги. Время пока уточняется, сообщили в следкоме.

Напомним, что вопиющий случай произошел в ночь на 30 октября. 23-летняя девушка-дознаватель подверглась насилию от своего начальника и его товарищей. В тот день стражи порядка выпивали в кабинете и пригласили к себе коллегу.

По подозрению в изнасиловании арестованы 51-летний начальник УВД по Уфимскому району, 50-летний начальник УВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району республики.

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