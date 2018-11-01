В Уфе сотрудница ювелирного магазина присвоила украшения на 3 млн рублей
В Уфе состоялся суд над бывшим продавцом ювелирного магазина. 44-летняя женщина обвинялась в присвоении украшений на сумму свыше 3,1 млн рублей.
Золото якобы передавалось в другие магазины сети, а на самом деле сдавалось в ломбард для погашения кредитов сотрудницы. Всего она присвоила 248 изделий и более 200 г золотого лома.
Нестыковки обнаружились в ходе ревизии. Женщина не стала отпираться и рассказала, куда сдала кольца, серьеги и цепочки. Часть украшений на полмиллиона рублей из ломбарда изъяли, остальной ущерб ей предстоит возместить.
В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что суд приговорил мошенницу к двум с половиной годам условно.