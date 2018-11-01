2018-11-01T11:00:57+03:00
Спорт

Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московским «Спартаком»

В рамках очередного игрового дня в Уфу приедет красно-белая команда с целой группой старых знакомых
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Кирилл ПЕНКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 ноября, на «Уфа-Арене» башкирские хоккеисты примут московский «Спартак», который в последнее время угадил в неприятную черную полосу. Красно-белые очень хотят в столице Башкирии обзавестись двумя очками, так как война за места плей-офф на Западе ожидается ожесточенной.

Матч обещает стать непростым и потому, что в составе «спартаковцев» много экс-уфимцев. Такие ребята, как Максим Гончаров, Энвер Лисин, Илья Зубов выступали за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне. Михаил Григорьев и Михаил Котляревский приходили во взрослый хоккей через «Толпар», а Дмитрий Калинин и Андрей Кутейкин – люди, которые оставили очень добрую память своими выступлениями за башкирский клуб. Всем им определенно будет принципиально показать весь свой максимум именно на «Уфа-Арене».

Что касается самих хозяев, то они в прошлом матче уступили другой московской команде – «Динамо». А проигрывать дважды подряд на родной площадке это, конечно же, не дело, поэтому с настроем уж точно не будет никаких проблем.

«Салават Юлаев» сыграл со «Спартаком» 50 матчей в чемпионатах России и КХЛ, одержав победу в 33 из них с совокупной разницей шайб 141-100 в пользу уфимцев.

Начало матча в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах «Уфа-Арены» и в режиме онлайн на официальном сайте клуба. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах КХЛ ТВ, БСТ и «Курай ТВ» (на башкирском языке).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завтра в Уфе изберут меру пресечения полицейским-насильникам
В Башкирии 36-летняя женщина погибла под колесами «Фольксвагена»
В Китае хотят построить «Башкирский аул»
В Башкирии столкнулись «Хонда» и ВАЗ-2114, есть погибший
В Уфе проходят очные ставки участников изнасилования дознавателя
Стало известно о состоянии 23-летней уфимки, которая подверглась насилию со стороны коллег-полицейских
Жителей Башкирии в ноябре ждут три выходных дня подряд
Изнасиловавшие 23-летнюю девушку полицейские отмечали возвращение в Уфу бывшего шефа
Радий Хабиров внес в Курултай проект закона о бюджете
Пострадавшей девушке-дознавателю из Уфы окажут психологическую помощь
Житель Башкирии лишился на работе глаза, проигнорировав технику безопасности
ДТП в Башкирии унесло жизнь 4-летнего ребенка
Из-за холодов на всех мостах Уфы ограничили скорость
В уфимском аэропорту с помощью подъемного крана «эвакуировали» самолет
В Уфе продолжат строительство мечети «Ар-Рахим»
Жительница Башкирии убила мужа вместе с сожителем своей дочери
Волонтеры Уфы выйдут искать 61-летнюю Людмилу Саитгалееву
В Уфе прекращены поиски 20-летнего Александра Федяева