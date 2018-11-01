Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московским «Спартаком»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-01T11:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 ноября, на «Уфа-Арене» башкирские хоккеисты примут московский «Спартак», который в последнее время угадил в неприятную черную полосу. Красно-белые очень хотят в столице Башкирии обзавестись двумя очками, так как война за места плей-офф на Западе ожидается ожесточенной.

Матч обещает стать непростым и потому, что в составе «спартаковцев» много экс-уфимцев. Такие ребята, как Максим Гончаров, Энвер Лисин, Илья Зубов выступали за «Салават Юлаев» в прошлом сезоне. Михаил Григорьев и Михаил Котляревский приходили во взрослый хоккей через «Толпар», а Дмитрий Калинин и Андрей Кутейкин – люди, которые оставили очень добрую память своими выступлениями за башкирский клуб. Всем им определенно будет принципиально показать весь свой максимум именно на «Уфа-Арене».

Что касается самих хозяев, то они в прошлом матче уступили другой московской команде – «Динамо». А проигрывать дважды подряд на родной площадке это, конечно же, не дело, поэтому с настроем уж точно не будет никаких проблем.

«Салават Юлаев» сыграл со «Спартаком» 50 матчей в чемпионатах России и КХЛ, одержав победу в 33 из них с совокупной разницей шайб 141-100 в пользу уфимцев.

Начало матча в 19:00. Билеты можно приобрести в кассах «Уфа-Арены» и в режиме онлайн на официальном сайте клуба. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах КХЛ ТВ, БСТ и «Курай ТВ» (на башкирском языке).